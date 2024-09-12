Евгений Кузнецов ответил на вопрос об ощущениях после первой игры против «Трактора»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов ответил на вопрос о своих ощущениях после первой игры против своего родного клуба — «Трактора» (0:3).

— Первая игра против Трактора. Необычные ощущения?

— Да.

— Какие мысли в голове?

— Пока не хотелось бы делиться, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга второй матч подряд остался без заброшенных шайб. В прошлой встрече подопечные Романа Ротенберга проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:2.