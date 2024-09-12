Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов ответил на вопрос об ощущениях после первой игры против «Трактора»

Евгений Кузнецов ответил на вопрос об ощущениях после первой игры против «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Евгений Кузнецов ответил на вопрос о своих ощущениях после первой игры против своего родного клуба — «Трактора» (0:3).

— Первая игра против Трактора. Необычные ощущения?
— Да.

— Какие мысли в голове?
— Пока не хотелось бы делиться, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга второй матч подряд остался без заброшенных шайб. В прошлой встрече подопечные Романа Ротенберга проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:2.

Материалы по теме
Кузнецов: надо что-то решать с большинством СКА, так нельзя играть
Материалы по теме
СКА не выиграет Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ. Есть 3 причины
СКА не выиграет Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ. Есть 3 причины
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android