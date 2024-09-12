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Главный тренер «Трактора» Гру оценил сухую победу над СКА в гостях

Главный тренер «Трактора» Гру оценил сухую победу над СКА в гостях
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над СКА (3:0) в Санкт-Петербурге.

— Сегодня мы видели много упорной борьбы. Знаете, когда после двух периодов счёт 0:0, игра может повернуться в любую сторону в третьем периоде. Хотел бы отметить наши бригады меньшинства, а также сейвы нашего вратаря. Первое звено сегодня сработало активнее всех, поэтому это была отличная победа против отличного клуба при отличной атмосфере на арене.

— Вратарь — первая звезда матча?
— Я не буду раздавать звания звёзд никому, но Зак провёл отличный матч. Моё мнение по этой ситуации таково — я каждый день, и Сергея Мыльникова тоже, вижу их работу, приверженность к делу, подготовку, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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