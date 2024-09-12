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«Результат плохой. Игра нормальная». Кудашов — о поражении «Динамо» от «Спартака»

«Результат плохой. Игра нормальная». Кудашов — о поражении «Динамо» от «Спартака»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака» в московском дерби.

«Скажу банальные вещи. Конечно, мы недовольны результатом, но я не могу упрекнуть игроков ни по их самоотдаче, ни по самоотверженности, ни за содержание игры. Результат плохой, игра нормальная», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» сыграет дома с «Торпедо», московское «Динамо» встретится с минскими одноклубниками.

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