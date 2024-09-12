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«КХЛ — лига настоящих мужчин». Гру — после победы над СКА

«КХЛ — лига настоящих мужчин». Гру — после победы над СКА
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над СКА (3:0) в Санкт-Петербурге оценил уровень игры в КХЛ.

«Мы ничего не меняли по нашей игре в третьем периоде. Мы пытались следовать плану. Часть этого плана — попытка выстраивать командный характер. Мы должны работать во всех трёх зонах: как с шайбой, так и без шайбы. Я хочу сказать, что сегодня абсолютно каждый игрок нашей команды вышел с очень боевитым настроением. Действительно, КХЛ — лига настоящих мужчин. Мы увидели, что обе команды со стартовым свистком вступили в эту борьбу на льду», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября. «Трактор» встретится в гостях с ХК «Сочи» 14 сентября.

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