Главный тренер «Динамо»: это не патовая ситуация. Знаю, что нужно исправить и закрутить

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что нужно исправить бело-голубым для улучшения игры.

«Будем исправлять. На самом деле, сейчас и игрокам в раздевалке сказал, что обычно такие ситуации у нас наступают в ноябре, в декабре. Ближе к концу, а сейчас в начале. Мы всегда начинали не очень, но вот именно такая ситуация… Она не патовая, просто есть недобор очков. Мы знаем, что надо поправить, что исправить и что нужно закрутить. Сейчас вот такая ситуация. Но позитив заключается в том, что это только старт сезона. Всё только начинается, и у нас ещё масса времени.

Естественно, что мы ищем и смотрим сочетания. Пока немного не клеится. Но я уже неоднократно говорил, что мы серьёзно залезем на сезон, потому что ещё не всё у нас отлажено. И в ролях в команде, и в целом пока всё только начинается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.