Кудашов — о вратарях «Динамо»: наберитесь терпения. Больше чем уверен, что всё наладится

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру голкиперов московского клуба: Максима Моторыгина и Хантера Миски.

«Понимаю, что вам хочется развить вратарскую тему. План есть. Пока идём по нему. Вообще, вы поймите, что полевого игрока просто меньше видно. У многих есть проблемы. Наберитесь терпения. Больше чем уверен, что здесь всё исправится и наладится», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» сыграет дома с «Торпедо», московское «Динамо» встретится с минскими одноклубниками.