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Главный тренер московского «Динамо» назвал причину отсутствия в составе Слепышева

Главный тренер московского «Динамо» назвал причину отсутствия в составе Слепышева
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал причину отсутствия в составе Антона Слепышева на игру со «Спартаком».

«Слепышев болел, банально температура. Сегодня он катался. Посмотрим по его состоянию, сыграет ли он в следующей игре. Потому что вирус ходит.

Сегодняшнее поражение нельзя связать с игрой в Тольятти. Никаких проблем у нас не было, мы нормально потренировались», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» сыграет дома с «Торпедо», московское «Динамо» встретится с минскими одноклубниками.

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