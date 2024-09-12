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Главный тренер «Трактора» прокомментировал попытку Шабанова сделать лакросс

Главный тренер «Трактора» прокомментировал попытку Шабанова сделать лакросс
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над СКА (3:0) в Санкт-Петербурге прокомментировал попытку Максима Шабанова сделать лакросс.

«Нет, мы, в принципе, не практикуем этого на тренировках. Но, знаете, многие мастеровитые игроки часто видят больше других. Я уверен, что Шабанов — один из таких игроков. Если не ошибаюсь, это было во втором периоде, мне со скамейки не очень хорошо это было видно, плюс я не очень хорошо вижу без очков. Максим увидел, что есть подходящий момент, попробовал сделать. Иногда на тренировках это отрабатываем, но не как команда», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября. «Трактор» встретится в гостях с ХК «Сочи» 14 сентября.

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