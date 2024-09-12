Алексей Кудашов объяснил, почему Артём Кудашов отправился в «Айлендерс» в ходе сезона КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему защитник бело-голубых Артём Кудашов отправился в «Нью-Йорк Айлендерс» в ходе сезона КХЛ.

— Как так получилось, что Артём Кудашов оказался в лагере новичков «Айлендерс»?

— Он приедет, у него и спросите. А получилось так, что его увидели и пригласили. Это ситуация была известна давно, просто её никто не афишировал. Не было такого, что всё произошло вот так (делает щелчок пальцами). Он не драфтованный, поэтому другого пути не было. В конце сезона они захотели его увидеть у себя и пригласили.

— Странно, что он уехал именно сейчас.

— Мы же не можем их попросить, чтобы они провели лагерь летом. Куда бы он поехал летом?

— Летом лагерь развития есть.

— Нет, его пригласили именно сюда. Если вы знаете, то директор «Айлендерс» по развитию очень много посещает матчей. Ещё в конце сезона поступило приглашение, которое было согласовано. Мы знали, что так будет. Вы спрашиваете меня, но я уже вырос как хоккеист. Надо спрашивать его, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.