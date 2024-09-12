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А. Юдин: в прошлом сезоне СКА тоже не очень удачно стартовал, а потом вышел на 1-е место

А. Юдин: в прошлом сезоне СКА тоже не очень удачно стартовал, а потом вышел на 1-е место
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Бывший защитник сборной России, тренер Александр Юдин считает, что главной причиной неудачи СКА в матче с «Трактором» (0:3) стала фантастическая игра вратаря соперника.

«На протяжении всей игры армейцы владели преимуществом, много атаковали, бросали по воротам, но не хватало удачи в завершающей стадии. Челябинцы очень мощно провели третий период и использовали две грубые ошибки армейцев. Вернувшиеся в состав Никишин и Педан пока ещё далеки от оптимальной формы. Всё же длительное отсутствие не могло не сказаться. Они войдут в игровой ритм, добавится Глотов, и всё будет нормально. Никакой трагедии в поражении нет. В прошлом сезоне СКА тоже не очень удачно стартовал, по ходу сезона набрал обороты и вышел на первое место», — сказал Юдин «Чемпионату».

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