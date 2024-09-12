Кудашов: хоккей поменялся в мягкую сторону. Он должен быть жёстче

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об изменении в стиле игры команд КХЛ.

— Вот вы говорите про удаления…

— Стоп. Не обсуждаем эту тему.

— Есть ли санкции в команде за ненужные удаления?

— Вы знаете, я вам буду говорить о другом. Скажу за своих игроков. Раньше вот как было – когда игрок подходит к шайбе в своей зоне, он знает, что за ним идут сзади. Сейчас даже в нашей команде подъезжают к борту и ничего не ждут. Поменялся хоккей. А он должен быть жёстче. Я ничего такого не сказал?

Это моё мнение. Мы сидим в тренерской, а у нас много кто и много где поиграл. Да я уверен, что и Юрич (Алексей Жамнов) так же думает. Хоккей меняется в мягкую сторону. Ситуации у бортов всегда были и будут, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.