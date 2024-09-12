«Он излучает спокойствие». Главный тренер «Трактора» — о Кузнецове

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над СКА (3:0) в Санкт-Петербурге высказался об игре нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова.

«Я не знал, что Евгений родом из Челябинска. Он, без сомнений, хороший хоккеист. Знаете, когда он на льду, то он излучает спокойствие ввиду опыта. Против игроков такого класса выходишь с восторгом. Это невероятная возможность играть против таких хоккеистов на одной площадке», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.