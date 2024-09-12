Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Воронин вылетел на скамейку ЦСКА, Воробьёв негодовал. Яркие фото победы «Торпедо»

Воронин вылетел на скамейку ЦСКА, Воробьёв негодовал. Яркие фото победы «Торпедо»
ЦСКА — «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

12 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Торпедо» одержало победу над ЦСКА в овертайме. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На восьмой минуте первого периода Игорь Ларионов с передачи Владислава Фирстова открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Виталия Абрамова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Седов с передач Прохора Полтапова и Виталия Абрамова вывел ЦСКА вперёд.

На 17-й минуте второго периода Максим Соркин с передачи Константина Окулова сделал счёт 3:1.

В середине третьего периода Богдан Конюшков сократил отставание «Торпедо» до минимума. Спустя три минуты Даниил Бокун с передач Дениса Почивалова и Кирилла Воронина восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу гостям принёс Никита Артамонов с передач Бобби Линча и Вячеслава Войнова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android