Воронин вылетел на скамейку ЦСКА, Воробьёв негодовал. Яркие фото победы «Торпедо»

12 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Торпедо» одержало победу над ЦСКА в овертайме. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На восьмой минуте первого периода Игорь Ларионов с передачи Владислава Фирстова открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Виталия Абрамова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Седов с передач Прохора Полтапова и Виталия Абрамова вывел ЦСКА вперёд.

На 17-й минуте второго периода Максим Соркин с передачи Константина Окулова сделал счёт 3:1.

В середине третьего периода Богдан Конюшков сократил отставание «Торпедо» до минимума. Спустя три минуты Даниил Бокун с передач Дениса Почивалова и Кирилла Воронина восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу гостям принёс Никита Артамонов с передач Бобби Линча и Вячеслава Войнова.