Крикунов: счёт в матче СКА — «Трактор» не отражает его события

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал победу «Трактора» над СКА в Санкт-Петербурге.

«Мне понравился матч в Петербурге. Счёт не отражает события в матче, обе команды играли хорошо. У СКА было даже больше моментов, но прекрасно сыграл вратарь Фукале и общее невезение сказались на результате. У СКА вернулись в строй лидеры: Педан, Плотников, Никишин, но видно, что им надо ещё набирать игровой тонус», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Напомним, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября. «Трактор» встретится в гостях с ХК «Сочи» 14 сентября.