Ожиганов — о ситуации в «Динамо»: не хотим смотреть друг другу в глаза

Ассистент капитана московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о неудачной игре бело-голубых на старте сезона. Сегодня «Динамо» проиграло «Спартаку» со счётом 2:4.

«Содержание хорошее, результат отвратительный. Не хватило голов. Надо смотреть, чего не хватило в игре. Завтра нам всё покажут и объяснят. В целом я считаю, что ход игры был за нами, но неравные составы всё решили.

Конечно, у нас сейчас не весёлая ситуация в раздевалке – не хотим смотреть друг другу в глаза. Сразу нам такой момент, чтобы сплотиться, собраться и каждому проявить себя.

Не видел момент с удалением Михеева. Я не обратил внимания на его руку. Судья сказал, что он поднял руку, попал в голову и сзади толкнул его на стекло. Но я сам не видел, когда смотрел этот момент по телевизору. Не могу ничего сказать. Его удаление не стало ключевым моментом в матче. Это всего 5 минут из 60. Нас это точно не надломило. Мы верили, что можем выиграть.

В сравнении с прошлой игрой мы и так исправили, потому что прошлый матч был отвратительным. Мы и сами это прекрасно понимали. Будем через работу добиваться побед и хороших результатов», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.