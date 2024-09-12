«Вытаскивал броски, как Лев Яшин». Ротенберг — о сейвах Фукале

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Трактора» (0:3) оценил игру голкипера челябинского клуба Зака Фукале.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на игру, мы ценим каждого. Была сумасшедшая энергетика. Наши ветераны сказали настолько правильные слова – прям до слёз. Мы очень старались сегодня, все игроки, вся команда, бились. Огромное желание забить у наших игроков. Наверное, нужно быть похладнокровнее, где-то отпустить ситуацию. Сильное желание выиграть. Где-то скованны были в этих моментах. Нужно отметить Фукале, который сегодня сыграл феноменально, не дал забить нам эти 100-процентные голевые моменты, их было где-то четыре, и он их вытащил: где-то щитком, где-то наугад, где-то в прыжке, как Лев Яшин вытаскивал броски Григоренко», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.