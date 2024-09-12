Кузнецов остался без результативных действий в третьем матче СКА подряд
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:35 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов – 47:49 (5x5) 0:2 Кравцов (Шабанов) – 51:01 (5x5) 0:3 Шабанов (Ткачёв, Фукале) – 57:21 (en)
Нападающий армейского клуба Евгений Кузнецов остался без результативных действий в третьем матче СКА подряд. У него 1 (1+0) очко в четырёх матчах за команду. Первую шайбу в КХЛ форвард забросил в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ).
Армейский клуб потерпел третье поражение в четырёх матчах с начала сезона. Единственная победа у СКА была над тольяттинской «Ладой» в гостях (3:1).
С тремя очками в активе СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября.
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