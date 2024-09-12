Кузнецов остался без результативных действий в третьем матче СКА подряд

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Нападающий армейского клуба Евгений Кузнецов остался без результативных действий в третьем матче СКА подряд. У него 1 (1+0) очко в четырёх матчах за команду. Первую шайбу в КХЛ форвард забросил в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ).

Армейский клуб потерпел третье поражение в четырёх матчах с начала сезона. Единственная победа у СКА была над тольяттинской «Ладой» в гостях (3:1).

С тремя очками в активе СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября.