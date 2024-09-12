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Андрей Разин рассказал о втором поражении «Металлурга» от «Нефтехимика» в сезоне

Андрей Разин рассказал о втором поражении «Металлурга» от «Нефтехимика» в сезоне
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал второе поражение уральского клуба от «Нефтехимика» в сезоне.

«Бывают такие игры, такие отрезки, состоящие из нескольких матчей. Вроде всё получается, но забить не удаётся. Я считаю, что команда играла хорошо. Сегодня все выкладывались, старались. Но, к сожалению, результат отрицательный. Такое тоже бывает, но на то мы и спортсмены, чтобы всё пережить и сделать правильные выводы. Будем идти дальше», — цитирует Разина пресс-служба «Нефтехимика».

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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