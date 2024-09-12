«Мы не будем их мариновать». Ротенберг — о Никишине, Педане и Плотникове

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Трактора» (0:3) рассказал об игре Александра Никишина, Андрея Педана и Сергея Плотникова.

«Самое главное – здоровье наших игроков. Тяжелейшие травмы были в прошлом сезоне, не хочу говорить подробности, это будет неправильно по отношению к ребятам. Тяжелейшие травмы на грани завершения карьеры у многих. Здоровье – на первом месте. Слава богу, наши ребята возвращаются. Мы понимали, что для наших ребят, Саши Никишина, Андрея Педана, Сергея Плотникова, будет тяжёлая игра. Вы тоже прекрасно понимаете, что мы не будем их мариновать в лазарете и играть другими игроками. Нам нужно ввести этих игроков, чтобы они набирали тот игровой тонус, который обеспечит нам большие победы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.