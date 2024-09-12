Матвей Мичков дебютирует за «Филадельфию» в игре против новичков «Рейнджерс»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков проведёт первый матч за «лётчиков» в пятницу, 13 сентября. В товарищеской игре встретятся новички «Филадельфии» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, первые матчи Национальной хоккейной лиги стартуют 4 октября вынесенными встречами в Праге, Чехия.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.

Ранее стало известно, что Матвей Мичков попытался забить лакросс-гол в тренировочном лагере «лётчиков».