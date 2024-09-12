Ротенберг: есть доказательство, что комментарии про СКА пишутся из других стран, это факт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Трактора» (0:3) заявил, что комментарии про армейский клуб пишут из других стран.

— Почему у Кузнецова каждый матч разные партнёры? В чём сложность?

— А вы какое звено предлагаете? Это не сложность, все кайфуют от хоккея. Здорово, когда есть разные варианты, у нас много игр впереди.

— Это же система.

— Что значит система, сколько игр мы сыграли, давайте разберём, учитывая травмы игроков. Вы читаете из прессы, как я понимаю. Да, там много пишут разные люди. Есть доказательство, что те комментарии, которые пишутся про СКА, это вообще пишутся не из России, из других стран, это факт. Не читайте эти комментарии. У Кузнецова хорошие звенья, он играет в большинстве постоянно, посмотрите на его игровое время. Давайте отталкиваться от фактов, а не будем читать комментарии на каких-то сайтах, которые люди пишут из-за бугра, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.