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Ротенберг: у СКА нет задачи стать чемпионами в сентябре, у нас другая система подготовки

Ротенберг: у СКА нет задачи стать чемпионами в сентябре, у нас другая система подготовки
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Трактора» (0:3) рассказал о системе подготовки армейского клуба.

«По-разному команды готовятся, у нас нет задачи стать чемпионами в сентябре. Мы два года назад выиграли много игр подряд в начале сезона. Будем работать по нарастающей. Посмотрите на турнирную таблицу, есть команды, которые выбирают вариант выиграть все матчи в сентябре. Такая подготовка, это их право, мы это тоже уважаем. У нас другая система подготовки. Огромное желание, самоотдача есть у ребят. Да, тактически мы должны лучше выполнять игровое задание, но у нас новая команда, ребята приехали из НХЛ, нужно дать время. Прошу, чтобы все набрались терпения. Нужно дать им кайфануть от хоккея, потому что не заслуживают они, чтобы о них говорили плохо. Мы понимаем нашу ответственность, мы работаем, чтобы выиграть чемпионат – Кубок Континента и Кубок Гагарина. Всё впереди. Мы согласны, что нужно лучше играть, но мы не согласны с поражениями. Мы не имеем права проигрывать в «Ледовом», ни одной игры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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