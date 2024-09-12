«Всей командой пытались его успокаивать». Ротенберг — об игре Кузнецова против «Трактора»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Трактора» (0:3) высказался об игре нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова против своей родной команды.

«Да, честно, он очень сильно переживал. Человек, который выигрывал Кубок Стэнли, становился лучшим бомбардиром, очень сильно переживал, было видно по его игре. Мы всей командой пытались его успокаивать. Это его личное переживание, слава богу, всё обошлось. Главное, что без травм. Мы уверены, что Кузнецов покажет свой лучший хоккей, всё впереди. Самое главное, чтобы он это прошёл вместе с командой, мы ему всячески помогаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.