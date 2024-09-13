Пакетт давил вратаря, легенды «Спартака» болели, чирлидерши катались с флагами. Фото матча

21 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака» в московском дерби.

«Скажу банальные вещи. Конечно, мы недовольны результатом, но я не могу упрекнуть игроков ни по их самоотдаче, ни по самоотверженности, ни за содержание игры. Результат плохой, игра нормальная», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.