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Шевченко: хочу доказать, что уже являюсь игроком другого уровня, а не вспышкой на сезон

Шевченко: хочу доказать, что уже являюсь игроком другого уровня, а не вспышкой на сезон
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Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал о своей мотивации на нынешний сезон КХЛ.

— Вы провели яркий сезон и ещё после отличной регулярки подписали новый контракт с «Амуром» на хороших финансовых условиях, впервые оказавшись в роли лидера. Понимаете, что теперь спрос с вас значительно возрастёт?
— Вы правы на 100%. Чувствую это и получаю кайф от такой ответственности. Знаю, что могу дать этой команде, что команда может дать мне и что мы вместе можем достичь результата. Хочу самоутвердиться и доказать, что уже являюсь игроком другого уровня. Не просто вспышкой на один сезон, про которую скоро забудут.

Самое сложное в хоккее – задержаться на вершине. Сейчас моя задача – держать прошлогодний уровень. Понятно, что в спорте всё может произойти, но в плане желания и самоотдачи я готовлю себя именно к этому. В голове не должно быть мысли, что можно где-то расслабиться. Я там уже был и не хочу возвращаться назад на прежние роли. Мне комфортнее быть лидером. Намерен продолжать это делать», — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Шевченко читайте на «Чемпионате»:
«В российском футболе «Зенит» и «Зенит». У нас КХЛ интереснее». Интервью с лидером «Амура»
Эксклюзив
«В российском футболе «Зенит» и «Зенит». У нас КХЛ интереснее». Интервью с лидером «Амура»
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