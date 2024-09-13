Шевченко: хочу доказать, что уже являюсь игроком другого уровня, а не вспышкой на сезон

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал о своей мотивации на нынешний сезон КХЛ.

— Вы провели яркий сезон и ещё после отличной регулярки подписали новый контракт с «Амуром» на хороших финансовых условиях, впервые оказавшись в роли лидера. Понимаете, что теперь спрос с вас значительно возрастёт?

— Вы правы на 100%. Чувствую это и получаю кайф от такой ответственности. Знаю, что могу дать этой команде, что команда может дать мне и что мы вместе можем достичь результата. Хочу самоутвердиться и доказать, что уже являюсь игроком другого уровня. Не просто вспышкой на один сезон, про которую скоро забудут.

Самое сложное в хоккее – задержаться на вершине. Сейчас моя задача – держать прошлогодний уровень. Понятно, что в спорте всё может произойти, но в плане желания и самоотдачи я готовлю себя именно к этому. В голове не должно быть мысли, что можно где-то расслабиться. Я там уже был и не хочу возвращаться назад на прежние роли. Мне комфортнее быть лидером. Намерен продолжать это делать», — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.