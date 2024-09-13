Бывший форвард «Вашингтона» умер в возрасте 44 лет

Бывший нападающий «Вашингтона» Стивен Пит скончался в возрасте 44 лет, сообщает Ассоциация бывших сотрудников НХЛ в социальной сети X.
Сообщается, Пит скончался от полученных травм после трагического несчастного случая чуть более двух недель назад.
Стивен был выбран под общим 32-м номером в «Анахайм Дакс» в 1998 году. В 2000 году его обменяли в «Вашингтон», за который он сыграл в 130 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-16».
Пит завершил свою профессиональную карьеру в АХЛ после сезона 2006/2007.
Ранее сообщалось, что 31-летний форвард «Коламбуса» Джонни Годро трагически погиб вместе со своим братом Мэттью. Они катались вечером на велосипеде, когда их сбил водитель автомобиля, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
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