СКА закрыл комментарии в социальной сети после поражения в матче с «Трактором»

СКА закрыл комментарии на своей официальной странице в телеграм-канале после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:3).

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что комментарии про армейский клуб пишут из других стран.

Для армейского клуба это поражение стало третьим в четырёх матчей с начала сезона. На данный момент СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив три очка. «Трактор», в свою очередь, занимает четвёртое место на Востоке, набрав пять очков.

В следующем матче регулярного чемпионата СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября. «Трактор» встретится в гостях с ХК «Сочи» 14 сентября.

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