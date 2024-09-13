«Вашингтон» выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего форварда клуба

«Вашингтон Кэпиталз» выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего форварда клуба Стивена Пита в возрасте 44 лет.

«Вашингтон» выражает искренние соболезнования семье и друзьям бывшего игрока клуба Стивена Пита. Пит сыграл 130 игр в Национальной хоккейной лиге в составе «Вашингтона» с 2001 по 2005 год. Наши мысли с его близкими в это трудное время», — написано на официальной странице «Вашингтона» в социальной сети X.

Сообщается, Пит скончался от полученных травм после трагического несчастного случая чуть более двух недель назад.

Стивен был выбран под общим 32-м номером в «Анахайм Дакс» в 1998 году. В 2000 году его обменяли в «Вашингтон», за который он сыграл в 130 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-16».

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