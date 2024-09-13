Вратарь «Трактора» Фукале прокомментировал «сухую» победу в матче со СКА

Вратарь «Трактора» Зак Фукале дал комментарий по итогам выездной победы над петербургским СКА (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Какие ощущения от первого шат-аута в сезоне?

— Ощущения прекрасные. Но в матче со СКА наша оборона заблокировала наибольшее количество бросков. Это очень важно отметить. Все на 100% сосредоточились на командных действиях для достижения победы. Можно посмотреть на индивидуальную статистику, но все блокировали броски, все занимали правильные позиции. Все внесли вклад в достижение этого результата.

— Почему «Трактору» голы дались с таким трудом?

— СКА тоже хорошо играл в своей зоне. Они давали нам не так много шансов. Это хорошая команда, мы знали это. Знали, что будет тяжёлый матч. Но каждый в «Тракторе» выложился на полную. И поэтому результат пришёл ближе к концу. Иногда нужно держаться в игре, и всё придёт.

— Не было ли в какой-то момент мысли, что первая забросившая команда победит?

— Нет, у меня не было такого ощущения. В хоккее всё происходит очень быстро. Ничего нельзя воспринимать как должное. Нужно придерживаться своего курса, продолжать играть в свою игру. А результат будет таким, каким будет, — сказал Фукале в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Трактор» (0:3) гости открыли счёт на 48-й минуте матча и удвоили его на 52-й минуте. На 58-й минуте нападающий Максим Шабанов установил итоговый результат голом в пустые ворота, результативным пасом в этом эпизоде отметился голкипер челябинцев Зак Фукале.