Фукале ответил на вопрос, стал ли СКА лучше по сравнению с прошлым сезоном

Вратарь «Трактора» Зак Фукале оценил изменение силы петербургского СКА по сравнению с прошлым сезоном по итогам выездной победы со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Вы играли против СКА в прошлом сезоне, с тех пор команда совершила несколько больших подписаний. Стали ли армейцы сильнее, на ваш взгляд?

— Это всегда хорошая команда, они всегда очень сильны. Пока только начало сезона, команды пробуют новые сочетания. Вопрос времени, когда СКА найдёт подходящие сочетания. Не говорю, что их нет сейчас, — сегодня они играли очень хорошо. У них были отличные моменты. В хоккее часто бывают близкие матчи — иногда они заканчиваются победами, иногда поражениями. Иногда ты заслуживаешь победить, но проигрываешь, и наоборот… Они сыграли отлично, но я не думаю, что счёт стал отражением игры. СКА стал лучше, это хорошая команда. Она создаст много проблем клубам КХЛ в этом сезоне.

— В прошлом году они также проиграли 0:3 в первом домашнем матче.

— Ну вот. Иногда такое происходит. Поэтому это лишь вопрос времени, когда они встанут на нужные рельсы. Против СКА всегда нужно играть хорошо, — сказал Фукале в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Трактор» (0:3) гости открыли счёт на 48-й минуте матча и удвоили его на 52-й минуте. На 58-й минуте нападающий Максим Шабанов установил итоговый результат голом в пустые ворота, результативным пасом в этом эпизоде отметился голкипер челябинцев Зак Фукале.