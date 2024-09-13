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Фукале ответил на вопрос, стал ли СКА лучше по сравнению с прошлым сезоном

Фукале ответил на вопрос, стал ли СКА лучше по сравнению с прошлым сезоном
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале оценил изменение силы петербургского СКА по сравнению с прошлым сезоном по итогам выездной победы со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:35 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Кравцов) – 47:49 (5x5)     0:2 Кравцов (Шабанов) – 51:01 (5x5)     0:3 Шабанов (Ткачёв, Фукале) – 57:21 (en)    

— Вы играли против СКА в прошлом сезоне, с тех пор команда совершила несколько больших подписаний. Стали ли армейцы сильнее, на ваш взгляд?
— Это всегда хорошая команда, они всегда очень сильны. Пока только начало сезона, команды пробуют новые сочетания. Вопрос времени, когда СКА найдёт подходящие сочетания. Не говорю, что их нет сейчас, — сегодня они играли очень хорошо. У них были отличные моменты. В хоккее часто бывают близкие матчи — иногда они заканчиваются победами, иногда поражениями. Иногда ты заслуживаешь победить, но проигрываешь, и наоборот… Они сыграли отлично, но я не думаю, что счёт стал отражением игры. СКА стал лучше, это хорошая команда. Она создаст много проблем клубам КХЛ в этом сезоне.

— В прошлом году они также проиграли 0:3 в первом домашнем матче.
— Ну вот. Иногда такое происходит. Поэтому это лишь вопрос времени, когда они встанут на нужные рельсы. Против СКА всегда нужно играть хорошо, — сказал Фукале в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Трактор» (0:3) гости открыли счёт на 48-й минуте матча и удвоили его на 52-й минуте. На 58-й минуте нападающий Максим Шабанов установил итоговый результат голом в пустые ворота, результативным пасом в этом эпизоде отметился голкипер челябинцев Зак Фукале.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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