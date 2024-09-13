«Мне ещё и снег в глаз попал, он горел!» Фукале — о невероятном сейве в матче со СКА

Вратарь «Трактора» Зак Фукале высказался о своём сейве в матче со СКА (3:0) после броска нападающего петербуржцев Михаила Григоренко.

— Не могу не спросить про ваш сейв после броска Михаила Григоренко. Как?!

— Если честно, сначала мне показалось, что по мне нанесли удар клюшкой. Но я пересмотрел момент и увидел, что ничего такого не было. Игрок просто пытался сыграть по шайбе и по инерции задел меня. На какой-то миг я застрял в этом моменте. Мне ещё и снег в глаз попал, глаз горел! А в следующий момент я повернулся и увидел, что шайба была на открытом льду. Я постарался разглядеть её и увидел в самый последний момент. В правильный момент в правильном месте. Так и произошёл сейв.

— Ну не скажите, вы ещё и реакцию проявили — на повторах видно, как вы руку вытягиваете за этой шайбой.

— Я увидел момент броска, всё совпало по времени. Было очень близко. Просто попробовал сделать хоть что-нибудь, и это сработало.

— С трибун казалось, будто момент длился дольше, чем вы об этом говорите.

— Для меня всё прошло безумно быстро. Иногда такое происходит. Бывает, что шайба летит идеально, и у вратаря тогда просто нет шансов. Но сейчас я поймал правильный момент. Даже не смогу вспомнить, о чём я тогда думал, что делал. Всё произошло очень быстро.

— Это ключевой момент матча?

— Оглядываясь назад, можно так сказать — открой СКА счёт в том моменте, всё пошло бы по-другому. Есть сотни и тысячи таких моментов в хоккее. Сегодня это был хороший момент для нашей команды, и мы победили.

— Вас хоть похвалили в раздевалке?

— Это был хороший сейв. Парни были под впечатлением. Если это придало энергию команде — здорово. Думаю, так и было, нас это зарядило. Но это моя работа, просто пытаюсь выполнять её. Стараюсь отражать как можно больше шайб. Рад, что в третьем периоде нам удалось забросить.

— Владимир Ткачёв назвал ваш сейв претендентом на сейв года.

— Посмотрим. Впереди много хоккея, будет ещё больше крутых сейвов от других ребят. Не сомневаюсь, что остальные вратари продемонстрируют отличные спасения, как и всегда (улыбается), — сказал Фукале в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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