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«Иногда слишком уходит в себя». Главный тренер «Спартака» Жамнов — о Голдобине

«Иногда слишком уходит в себя». Главный тренер «Спартака» Жамнов — о Голдобине
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победу над «Динамо» (4:2) в московском дерби и рассказал о поддержке нападающего Николая Голдобина.

«Нам предстоит много работы, только четыре игры сыграли. Не судите первую тройку по одной игре. У нас ещё длинный путь. Но надеюсь, что ребята обретут уверенность и будут прогрессировать в дальнейшем.

Как поддерживаем Голдобина? У нас хороший коллектив. Все ребята поддерживают, я видел реакцию лавки, когда он забил. Он всё прекрасно понимает, но иногда слишком уходит в себя. Бывает. Что-то получается, что-то нет. Нужна поддержка всех вместе. Можно ли на него давить? Вы у него спросите, я могу иногда надавить (смеётся).

Перестановки среди молодых защитников? Это ротация. Я не обсуждаю, доволен я игроками или нет, это внутренняя кухня. У Вишневского небольшая травма. Доктора посмотрят, будет понятно», — приводит слова Жамнова КХЛ.

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