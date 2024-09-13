Ларионов раскрыл, что сказал «Торпедо» в перерыве игры с ЦСКА, где клуб отыгрался с 1:3

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с ЦСКА (4:3 ОТ), где нижегородский клуб отыгрался с 1:3 в третьем периоде.

— Игра не самая простая с нашей стороны. Но поверили в себя, нашли в себе силы и переломили игру. Хочу отдать должное команде ЦСКА, её игроки забили хорошие голы. В итоге игра, которая, наверное, была на их стороне после двух периодов, поменяла русло. Рады, что мы сумели вытащить матч и выиграть в овертайме.

— Что сказали игрокам во втором перерыве, когда смогли сделать камбэк?

— Рост команды и её формирование происходит вопреки всем сценариям. Несмотря на то что пришли опытные игроки, нужно время, чтобы сложилась «химия». Этот процесс болезненный, нужно проявлять терпение. Сказали о том, что в таких моментах проявляется характер. Опускать руки и голову, искать оправдания — не в нашем стиле. Всё, что было в двух периодах, нужно оставить в стороне, и есть ещё 20 минут игры.

Ключевые моменты — игра нашего вратаря и момент в начале третьего периода, когда мы выстояли в формате «три на пять». Это придало силы команде, поверить в тезис «из невозможного возможно!» Спасибо всем, кто был рядом, и нашим болельщикам, — цитирует Ларионова сайт ЦСКА.