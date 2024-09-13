Фукале: знал, что Кузнецов будет пытаться залезть мне в голову. Он такого типа игрок

Вратарь «Трактора» Зак Фукале рассказал об игре против нападающего СКА Евгения Кузнецова.

— Удалось пообщаться с Евгением Кузнецовым до матча?

— До игры нет… А вообще-то мы виделись этим утром, быстренько пересеклись перед тем, как я выходил на утреннюю тренировку. Просто поздоровались. Было здорово увидеться с ним и сыграть против него.

— Он сказал, что пытался залезть вам в голову во время матча.

— (улыбается) Да-да-да, я видел. Знал, что это произойдёт. Он принадлежит к тому типу игроков, который использует свои небольшие штучки. Я просто старался сохранять спокойствие и делать свою работу.

— Было ли легче играть против него с учётом того, что вы знаете чуть больше о его слабых и сильных сторонах?

— Нет. Даже когда знаешь некоторые привычки игроков такого уровня, на это всё равно нельзя полагаться. Он ведь может наказать за малейшую ошибку. Поэтому важно сохранять спокойствие по ходу игры. Несмотря ни на что, он может заставить тебя ошибиться, оставит в дураках. Нужно сохранять спокойствие и концентрацию.

— Он попытался забросить вам броском между ног!

— Видел это, ха-ха! Рад, что шайба не пересекла ленточку, — сказал Фукале в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.