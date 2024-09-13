Сидни Кросби высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Очень здорово играть в одном дивизионе, иметь такую ​​историю, как у нас за эти годы, выступать в одно время с ним и видеть, как Алекс так близок к тому, что, вероятно, считалось непреодолимым рекордом. То, что он делает, невероятно, и я очень благодарен за то, что являюсь частью этого», — приводит слова Кросби Daily Faceoff.

Напомним, 38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.