Матвей Мичков рассказал о своих впечатлениях от тренировочного лагеря «Филадельфии»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о своих впечатлениях от тренировочного лагеря «лётчиков».

«Это невероятное чувство, его даже невозможно описать словами. Первая игра в майке «Флайерз» будет в пятницу, я немного нервничаю. Но к тому времени, как разминка закончится, всё это должно пройти», — приводит слова Мичкова официальный сайт НХЛ.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.