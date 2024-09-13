Фукале: говорят, что справиться с буллитом Кузнецова просто. Но у него ещё 80 приёмов!

Вратарь «Трактора» Зак Фукале прокомментировал медленное исполнение буллитов нападающим СКА Евгением Кузнецовым.

— Были готовы к его буллиту? До какого-то момента дело шло к ним.

— Я готовился как обычно. Но нельзя предугадать, что произойдёт. Нужно оставаться спокойным, действовать по ситуации. Многие вещи не входят в зону моего контроля. Нельзя контролировать всё. Поэтому, если бы мы дошли до буллитов, я бы постарался приложить все усилия там.

— Видел, что вы не считаете такие буллиты неуважением. Но вообще есть ли конкретный способ бороться с таким стилем?

— Если слишком сосредоточиться на этом, он обязательно забросит как-нибудь по-другому. Понимаю, люди пытаются сказать: «Это же просто, просто защищай вот эту зону». Окей, ладно, но у него есть ещё 80 приёмов, которые он может использовать! Для вратаря это игра в кошки-мышки. Нужно сохранять бдительность. Он хороший игрок, поэтому он обязательно найдёт способ забить. В таких ситуациях всегда немного рискуешь, чтобы выйти победителем из ситуации, — сказал Фукале в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.