Андрей Педан: не думаю, что у СКА будут большие проблемы в сезоне

Защитник СКА Андрей Педан рассказал о своей первой игре в сезоне и прокомментировал результаты армейского клуба на старте чемпионата.

– Сегодня вы провели свой первый матч в сезоне-2024/2025. Как оцените своё физическое состояние?

– Я чувствовал себя отлично, игровое мышление вроде тоже не отставало. Я хорошо подготовился к возвращению, но, увы, не удалось победить [«Трактор»].

– С учётом прошлого матча с «Локомотивом» безголевая серия СКА длится уже 120 минут. С чем это может быть связано?

– Удачу надо заслужить. Надо переработать соперника, я уверен, что всё придёт. Сейчас только начало чемпионата, так что я не думаю, что у СКА будут какие-то большие проблемы.

– Насколько трудно приспосабливаться к игре после такой затяжной травмы?

– У СКА отличный тренерский штаб, который усиленно занимался с травмированными игроками во второй группе. Работа шла непрерывно, так что моё восстановление прошло легче. Конечно, если бы я ничего не делал, вернуться в игровой ритм было бы очень трудно. Сейчас буду стараться добавлять от игры к игре, — цитирует Педана Metaratings.

Армейский клуб потерпел третье поражение в четырёх матчах с начала сезона. Единственная победа у СКА была над тольяттинской «Ладой» в гостях (3:1). С тремя очками в активе СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября.