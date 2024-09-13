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«Можно списать на удачу». Вратарь «Трактора» Фукале — о голевом пасе в матче со СКА

«Можно списать на удачу». Вратарь «Трактора» Фукале — о голевом пасе в матче со СКА
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале рассказал о третьей шайбе челябинского клуба во встрече со СКА (3:0), где он стал ассистентом.

— Слышали гостевой сектор «Трактора»? Вашу фамилию скандировали несколько раз.
— Да, они всегда путешествуют за нами и поддерживают команду. У нас всегда отличная поддержка и дома, и на выезде. Нам очень повезло иметь таких болельщиков.

— На вас ещё и голевой пас записали. Это ваш первый?
— Не знаю! Шайба просто отскочила от меня, поэтому можно списать этот ассист на удачу.

— Вишенка на торте для вас?
— Пфф, это вообще не важно для меня. Победа — единственное, что имеет значение, — сказал Фукале в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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