Крикунов: всех желающих попробовать силы в НХЛ надо отпускать

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос, не поторопился ли нападающий Матвей Мичков с переездом в НХЛ.

— Мичков не поторопился, уехав в «Филадельфию» этим летом?

— Считаю, что всех желающих попробовать силы в НХЛ надо отпускать. Если захотел парень, пусть съездит, понюхает, посмотрит. Получится — хорошо, флаг в руки, нет — сюда же и вернётся, куда ему ещё деваться? Это лучше, чем кататься по АХЛ на автобусе, тут хоть денег заработает. Права же на тех, кто отправился за океан, всё равно у клуба остаются. Я и в московском «Динамо» председателю совета директоров Виктору Воронину так сказал, — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером.