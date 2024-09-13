Голдобин: после гола облегчение, как будто со спины кто-то слез, обезьяна какая-то сидела

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о своих ощущениях после заброшенной шайбы во встрече с московским «Динамо».

«На подсознании что-то довлело, а так я не забивал две игры, это и так уже много для меня, и рад, что прорвало. Почувствовал после гола облегчение, как будто со спины кто-то слез, обезьяна какая-то сидела. Вдвойне приятно, что удалось победить. Возможно, что пауза мне помогла. Передохнул, вдохнул свежего воздуха. Меня подбадривали партнёры, семья, клуб», — приводит слова Голдобина ТАСС.

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.