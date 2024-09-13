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Экс-голкипер НХЛ: Бобровский чувствует себя недооценённым

Экс-голкипер НХЛ: Бобровский чувствует себя недооценённым
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Экс-голкипер НХЛ Джейми Макленнан заявил, что российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского недооценивают.

«Парень, который только что выиграл Кубок Стэнли и мог бы выиграть «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф, чувствует себя недооценённым. Его выступление воспринимают как должное. Моё мнение — позиция вратаря в хоккее в принципе недооценена», — цитирует Макленнана RG.org.

В 58 проведённых матчах прошлого сезона Национальной хоккейной лиги Бобровский достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.

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