Болельщик «Трактора»: переход Кузнецова в СКА — плевок в душу

Болельщик «Трактора» Денис, который присутствовал на встрече челябинского клуба со СКА (3:0), высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в армейский клуб.

«Переход Кузнецова в СКА — плевок в душу. У меня есть фотография с ним со времён победы на МЧМ-2011 – её я удалять не стану. Но футболку с его фамилией больше не надену. На мой взгляд, у него есть один способ загладить свою вину перед болельщиками – привезти Кубок Гагарина в Челябинск в качестве игрока «Трактора», — заявил Денис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.