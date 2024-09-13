Грицюк: через какое-то время мы увидим настоящего Кузнецова

Нападающий СКА Арсений Грицюк оценил игру своего одноклубника форварда Евгения Кузнецова.

«Кузнецову нужно время для адаптации. Все понимают, что против Жени будут играть вдвойне сильнее, будут прессинговать, действовать жёстче. Ему нужно с этим смириться. Думаю, через какое-то время мы увидим настоящего Женю. Против СКА всегда настраиваются по-особенному. Когда я ещё играл в «Авангарде», для нас матчи против СКА были принципиальными. Назову его «матч жизни». Думаю, такое есть у каждого», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «ВсёПроСпорт».

Евгений Кузнецов остался без результативных действий в третьем матче СКА подряд. У него 1 (1+0) очко в четырёх матчах за команду. Первую шайбу в КХЛ форвард забросил в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ).