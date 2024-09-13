Трёхкратный олимпийский чемпион: откуда «сырость» у московского «Динамо», мне непонятно

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о старте московского «Динамо» в новом сезоне КХЛ.

— Откуда эта нестабильность «Динамо»?

— Для меня это загадка. Главный тренер Алексей Кудашов почему-то назвал команду сырой. Но откуда эта «сырость» — непонятно. Летом команда сохранила весь свой костяк, укрепила каждую линию. Не вижу предпосылок для «сырости».

Посмотрите, например, на «Салават Юлаев», в котором тоже на ведущих ролях легионеры и который как раз сравнивали с «Динамо». Но никакой сырости у Уфы не вижу — она стартовала с трёх побед, при понятном рисунке игры. Хотя такой селекции и такой молодёжи, как у «Динамо», у «Салавата» нет.

— Каким видите выход из мини-кризиса?

— Нужно больше доверять молодым, наигрывать их. Если не идёт игра у того же Комтуа, то часть его времени должны получить молодой талант Рябкин, другие наши воспитанники, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.