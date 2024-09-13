Коваль: зарплаты хоккеистов в Словакии приближаются к российским, это проблема

Менеджер ХК «Попрад» Юлиус Коваль высказался о зарплатах хоккеистов в словацкой лиге.

— Что наиболее существенно влияет на зарплаты словацких хоккеистов Экстралиги?

— Количество легионеров. Поскольку их клубы могут иметь в составе максимум семь игроков, им нужно стремиться к качеству. Здесь нет права на ошибку. Каждый должен приложить максимум усилий, чтобы попасть в цель. Все хотят иметь в команде лучших легионеров.

Менеджеры заботятся об этом, потому что в течение сезона сложно найти хорошего игрока. Что касается зарплат самих словацких хоккеистов, то, если они продолжат расти, я не знаю, чем это закончится.

Я вижу в этом большую проблему. Я приведу пример. Зарплата хоккеиста, игравшего в нашем третьем составе, выросла на 100%. Это звонок для всех нас, кто играет в хоккей. Зарплаты некоторых словацких игроков потихоньку приближаются к зарплатам хоккеистов в России.

— Вы имеете в виду, что клубы переплачивают словацким игрокам?

— Я бы так не сказал. Каждый клуб платит столько, сколько должен. Если у них есть место в бюджете, они будут платить игроку адекватно его возможностям. Кто-то может назвать это переплатой, но я рассматриваю это как бизнес, — приводит слова Коваля Pravda.sk.