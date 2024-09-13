Болельщик «Трактора»: не удивлюсь, если уже в октябре Кузнецов окажется в списке отказов

Болельщик «Трактора» Игорь, который присутствовал на встрече челябинского клуба со СКА (3:0), прокомментировал решение нападающего Евгения Кузнецова подписать контракт с армейским клубом.

«Понимаю ребят, которые освистывают его, но не поощряю. Кто я такой, чтобы осуждать Кузнецова за его решение? Однако я понимаю негативную реакцию. Если бы Евгений не давал обещаний или же сразу честно обратился к болельщикам «Трактора» и объяснил ситуацию, многие бы его поняли. У нас и так половина воспитанников играет в клубах из других городов.

Мне кажется, что он не доиграет свой контракт в СКА и рано или поздно вернётся в «Трактор». Не удивлюсь, если уже в октябре Кузнецов окажется в списке отказов – для СКА это будет типичная ситуация», — заявил Игорь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.