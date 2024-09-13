«Нашли золотые слова». Гендиректор «Торпедо» — о камбэке в игре с ЦСКА

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал победную встречу с ЦСКА (4:3 ОТ), где нижегородский клуб отыгрался с 1:3 в третьем периоде.

«Одни из самых приятных эмоций сейчас. Уступали ЦСКА 1:3 при невыразительном втором периоде. Команда вышла на третий период и перевернула ход событий. Тут надо отдать должное и ребятам, и тренерскому штабу, которые нашли золотые слова, заставившие ребят отдать все силы и победить. Когда ты играешь в основном в нападении, ты иногда забываешь про оборону. Такие ситуации у нас иногда происходят», — приводит слова Харламова официальный сайт КХЛ.