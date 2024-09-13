Двукратный обладатель КГ рассказал, что нужно поправить в игре московского «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что московскому «Динамо» необходимо поправить игру в обороне для улучшения результатов.

«Действия в обороне ещё нужно стабилизировать. Это нужно для того, чтобы помочь вратарям обрести уверенность. Пропускать шесть шайб от «Лады» – это не то, что хотели бы видеть в тренерском штабе. Идёт отработка деталей и притирка. В начале чемпионата часто всё складывается не так, как ты хочешь. Но через этот процесс нужно пройти», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Московское «Динамо» после четырёх матчей имеет в своём активе два очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.