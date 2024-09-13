«Безусловно, монументальный игрок». Джон Карлсон — об Александре Овечкине

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Было много сезонов, когда он забивал по 50 голов, и всё равно казалось, что он никогда не подберётся так близко к рекорду. Оглядываясь назад, просто невероятно, что мы вообще находимся здесь. Безусловно, монументальный игрок, и за ним всегда весело наблюдать», — приводит слова Карлсона Daily Faceoff.

Напомним, 38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.